Cagliari, tegola per Ranieri: un titolare a rischio per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paola Pascalis

Non è iniziata nel migliore dei modi la settimana per il Cagliari e per Ranieri, dall’infermeria non arrivano buone notizie per il tecnico. Dopo l’infortunio rimediato ieri nel match contro il Frosinone, che lo ha costretto a lasciare il campo sul finire del primo tempo, Nandez si è sottoposto a accertamenti clinici che hanno dato un esito non sperato. Il centrocampista, riporta l’Ansa, ha una lesione ai flessori della coscia sinistra, sarà monitorato costantemente per determinare i tempi di recupero che però si preannunciano lunghi. L’uruguaiano rischia un mese di stop, e forse anche di più, per questo potrebbe saltare anche la sfida contro la Lazio in programma il 2 dicembre all’Olimpico.

Di seguito il comunicato del club: "A riposo Nahitan Nandez: il calciatore uruguaiano nella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE