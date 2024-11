Cagliari, un rientro in attacco per Nicola verso la Lazio. A centrocampo...

TUTTOmercatoWEB.com

Il Cagliari si prepara alla sfida contro la Lazio di lunedì sera. La squadra di Nicola si è ritrovata al CRAI Sport Center per portare avanti il lavoro svolto negli ultimi giorni. Può sorridere il tecnico rossoblù, che ha ritrovato in gruppo l'attaccante Kingstone Mutandwa in vista della gara dell'Olimpico. Jakub Jankto, invece, ha lavorato solamente a parte e difficilmente recupererà. Domani la rifinitura, come riportato da Tuttocagliari.net.