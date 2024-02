Cagliari, Zappa sicuro: "Dobbiamo reagire il prima possibile"

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la sconfitta del Gewiss Stadium contro l'Atalanta la Lazio è chiamata a un'altra gara tutt'altro che semplice. La squadra di Sarri volerà infatti in Sardegna per sfidare il Cagliari di Ranieri uscito con le ossa rotte dalla trasferta dell'Olimpico contro la Roma ma che è in piena zona retrocessione.

Il tecnico in primis a chiesto una reazione alla sua squadra e lo stesso ha fatto Zappa nel commento post match ai microfoni di Dazn: "Non è stato facile prendere un gol dopo un minuto, ti taglia le gambe. Purtroppo abbiamo preso questo gol ed è stata tosta. Dobbiamo reagire il prima possibile. Ci dispiace per i tifosi, erano in tantissimi e anche oggi si sentivano".