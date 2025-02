Cagliari, Zappa verso la Lazio: "Vogliamo fare punti. Ricordiamo l'andata..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di SkySport, il terzino del Cagliari Gabriele Zappa ha parlato della gara contro la Lazio di lunedì sera in posticipo. Queste le sue dichiarazioni in vista del match: "All’andata all’Olimpico giocammo una buona partita. Anche quando siamo rimasti in 9 abbiamo sofferto, ma senza subire la Lazio e addirittura negli ultimi minuti, su calcio d’angolo, abbiamo avuto una potenziale occasione per pareggiarla. Purtroppo non siamo riusciti a raccogliere punti, cercheremo allora di farlo lunedì sera alla Domus davanti ai nostri tifosi".