Cagni: "Ho allenato Baroni, sono curioso di vederlo alla Lazio"

WEBTV LAZIO, LOTITO MINIMIZZA TUDOR: "SI DICE CHE ABBIA FATTO BENE, MA IN REALTÀ..." Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | OCCHI SU BIJOL, MA C'È ANCHE IL NAPOLI: LA SITUAZIONE Non solo Samardzic: in partenza nell'Udinese ci sarebbe anche Jaka Bijol. Negli ultimi giorni di contatti tra i bianconeri e la Lazio sarebbe uscito fuori anche il nome del classe '99. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, spiegando che i buoni rapporti tra...