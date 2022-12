Cagni: "Mourinho ct del Portogallo e della Roma? Ecco cosa penso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano a rincorrersi le voci secondo le quali la Federazione del Portogallo vorrebbe ingaggiare Mourinho come nuovo tecnico della Nazionale. Dopo l'eliminazione al Mondiale c'è aria di cambiamento e la proposta avanzata consentirebbe al tecnico di rimanere anche sulla panchina della Roma. Sul tema ha detto la sua Gigi Cagni ai microfoni di TMW Radio: "Doppio ruolo? Non ce la puoi fare, è impossibile. I raduni devi farli per forza e non puoi demandare sempre ai tuoi dello staff".