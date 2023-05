Caicedo, la Lazio nel cuore e i tifosi ci provano: “Ma quando torni a casa?”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un legame che non si è spezzato, che ha sfidato la lontananza e resiste oltre ogni confine. Felipe Caicedo ha lasciato la Lazio, ma solo fisicamente. La mente e il cuore sono ancora all’Olimpico e a Formello insieme ai compagni. La parentesi sfortunata all’Inter, solo un periodo di transizione, poi l'Arabia Saudita. Un nuovo capitolo della sua vita, ma il sogno è sempre e solo uno: quello di tornare nella Capitale e vestire ancora la maglia con l’aquila sul petto. “Mi manca tanto la Lazio, è la squadra del mio cuore. È la mia casa”, lo aveva detto in un’intervista qualche tempo fa. Quel concetto di famiglia che solo chi lo vive può comprendere, ti entra dentro e non ti lascia più. E lo dimostra ogni benedetta domenica, non si perde neanche una gara. Twitter è il mezzo attraverso il quale mostra vicinanza e affetto, non solo ai suoi 'vecchi fratelli' ma anche ai tifosi. Altro legame indissolubile. Soffre e gioisce insieme a loro che, come testimoniano gli ultimi commenti sotto i suoi tweet, chiedono a gran voce il suo ritorno: “Ma quando torni a casa?”, “Smettila di scrivere e vieni a esultare in Curva”, “Ci manchi”.

