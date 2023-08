Calamai: “Lazio, questa situazione è inquietante. Il problema è...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Con il mercato che si avvia alla conclusione, i riflettori degli addetti ai lavori si spostano sulle prestazioni in campo. Quelle della Lazio al momento non hanno rispettato i pronostici della vigilia, come ha dichiarato anche dal giornalista sportivo Luca Calamai ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Queste le sue parole: “Il problema della Lazio non è tanto la rosa, ma è come sta Sarri. Io un pochino lo conosco e in questo momento ci vedo poco Sarri, anche nella proposizione del calcio. Mi dicono che la Lazio in questo momento è penalizzata da una preparazione mirata alle prossime settimane. Certo che i primi due risultati sono a dir poco inquietanti e si viene da un’estate di conflittualità tra Lotito e Sarri. La Lazio deve ricompattarsi tra società e staff tecnico, questo penso sia il tema più importante. Col Genoa ha giocato la squadra dell’anno scorso, come è possibile che la Lazio dell’anno scorso abbia perso con Lecce e Genoa? La spiegazione è nel ritardo fisico. E non date mille giocatori a Sarri, Sarri allena bene 17/18 giocatori. Bonucci? A me dicono che lo voglia Lotito e non Sarri. Oggi la Lazio ha scelto Sarri rinunciando a Tare, e allora devi seguire Sarri. Se Sarri non vuole Bonucci diventerebbe solo un problema, non un vantaggio”.