Calamai: "Nella Lazio è sparito il comandante". E sulla Roma di Mourinho...

Sta per riprendere il campionato di Serie A dopo una concitata sosta per le Nazionali. La Lazio si prepara ad affrontare il Sassuolo in trasferta dopo la grande vittoria contro l'Atalanta e qualche punto di troppo perso per strada. Per analizzare il momento dei biancocelesti, con un paragone anche con le altre big, è intervenuto il giornalista Luca Calamai ai microfoni di TMWRadio. Ecco il suo pensiero: "Sono molto più colpito dalla Lazio. Mourinho è il capopopolo, lo devi prendere così, ma se lui non ci crede più fai fatica. Per di più Dybala ha sempre problemi. La Roma che ha Dybala e Lukaku è da Champions, ma ce l'avrà e quanto Dybala? Se Mourinho non ci crede più, vuol dire che non si può più vincere a Roma. Mourinho è la credibilità di un progetto, se va via crolla il castello. La Lazio? Non riesco a capire cosa sia successo. Vive la confusione di un allenatore che ha perso riferimenti. Contesta tutto, anche scelte della sua società e vedo molta confusione. La Lazio deve ritrovare Lotito. Quello vero avrebbe risolto un mese fa la situazione. E' sparito il comandante. Per me è gruppo la Fiorentina. E si sta creando anche un gruppo Juventus, nonostante le difficoltà".