Calcio: Calcagno 'siamo preoccupati per il calendario affollato'

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Siamo molto preoccupati per il calendario super affollato, abbiamo chiesto anche di parlare con la Lega Serie A, pur sapendo quanto sia difficile risolvere questo problema. Il calendario di oggi è già molto fitto, arriverà anche la nuova Champions con più partite nella fase iniziale. Mi preoccupa tanto il futuro mondiale per club, che rischia di dare una continuità illimitata alla stagione". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana calciatori Umberto Calcagno, a margine a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC. "Non riposare e allenarsi così poco, a ritmi sempre più alti, è molto rischioso e porta ai tanti infortuni che vediamo - ha aggiunto -. Occorre fare una riflessione. Il rischio è che, per massimizzare i benefici economici nel breve periodo, sul lungo il valore del prodotto scada. Niente pausa natalizia? Vengo vissuto come quello che vuole garantire la settimana alle Maldive ai calciatori di Serie A: non si riesce a capire che quella non è una settimana di vacanza, ma di recupero per costruire il resto della stagione". (ANSA).