Calcio, ecco la squadra che ha speso di più quest'anno: la cifra è pazzesca

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Il Chelsea non si placa e acquistando Badiashile dal Monaco stacca le concorrenti e si conferma la squadra che ha speso di più sul mercato, fino a ora, nel 2022/2023. La società londinese, con quest'ultimo colpo, ha raggiunto circa 331 milioni di euro spesi, come si legge su Transfermarkt, tra l'estate e questi primi giorni del mercato di gennaio. Partendo dall'acquisizione di Fofana dal Leicester per 80 milioni di euro, passando per Cururella dal Brighton (65,30), Sterling dal Manchester City (56,20), Koulibaly dal Napoli (38), Badiashile dal Monaco (37) Chukwuemeka dall'Aston Villa (18), Aubameyang dal Barça e Fofana dal Molde (12 milioni entrambi), fino ad arrivare ai meno costosi Slonina dal Chicago Fire (9,09) e Zakaria in prestito oneroso dalla Juventus (3 milioni), il Chelsea ha raggiunto la pazzesca cifra sopracitata. Una cifra che gli ha così permesso di staccare le dirette concorrenti a questo particolare primato, in particolar modo il Manchester United con 240,32 milioni spesi e, a sorpresa, il West Ham che ricopre l'ultimo gradino del podio con 182 milioni. Di seguito la top 10 al completo dalla quale emergono molti club di Premier (7, di cui 5 sul podio) e nessuno italiano.

1. Chelsea 330,59 milioni

2. Manchester United 240,32 milioni

3. West Ham 182 milioni

4. Tottenham 169,90 milioni

5. Nottingham Forest 161,95 milioni

6. Barcellona 153 milioni

7. Paris Saint-Germain 147,50 milioni

8. Manchester City 139,50 milioni

9. Wolverhampton 138,80 milioni

10. Bayern Monaco 137,50 milioni