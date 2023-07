Calcio Femminile | Ferrero chiede il salvataggio della Sampdoria Women

Fonte: Sampnews24.com

Il calcio professionistico femminile negli ultimi giorni ha subito dei bruschi cambiamenti. La Sampdoria ha deciso di non iscrivere la propria squadra al campionato di Serie A per i vari problemi economici che affliggono la società. Massimo Ferrero, ex presidente dei blucerchiati, a Sampnews24 ha fatto un appello al suo successore Lanna: "Leggo con stupore che non vogliono più la squadra femminile. Chiedo al presidentissimo Lanna che il calcio femminile venga rispettato. Il calcio è anche donna. Io ho inventato le Women e vogliono farle sparire. Se non hanno i soldi per mantenerle, le cedessero. Il calcio è amore, mi stupisco che i tifosi della Samp stiano zitti. Faccio appello alla meravigliosa tifoseria, al sindaco e alla città di Genova perché non è possibile che qualcuno pensi di non poter mantenere le Women. Le Women sono un patrimonio della Sampdoria. Help, salviamo la Sampdoria Women".