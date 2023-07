Calcio Femminile | La Samp rinuncia alla A: il messaggio di un'ex Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Sampdoria Women ha ufficialmente detto addio alla Serie A. I problemi finanziari del club hanno costretto il nuovo board a rinunciare al comparto femminile. Su Instagram Rachel Cuscheri ha espresso tutto il suo dispiacere. La calciatrice, che ha giocato nella massima serie anche con la maglia della Lazio Women, ha scritto: "A volte le parole non bastano per spiegare quello che proviamo io e le mie compagne, fare un sogno insieme, svegliarsi il giorno dopo il sogno non esiste più. Non meritavamo questo, pensare che questa settimana torneremo tutti insieme ad allenarci, con le notizie sui media che ci fanno paura, senza alcuna comunicazione della questione, e senza rispetto per noi come giocatori e come persone, questo non è solo un lavoro per noi è anche una nostra passione. Pensavo che con un nuovo presidente le cose sarebbero cambiate e sarebbero migliorate ma lui stesso non vuole investire su di noi il che è triste, dato che abbiamo dato il cuore per rimanere in Serie A, continuare ad allenarci senza stipendio non è stato facile, ma siamo rimasti unite. Ho solo belle parole per le mie compagne di squadra, questa era una squadra di cui mi sono innamorata, quella che definirei come una famiglia, tutti si sono ricambiati, non lo trovi in ​​ogni squadra ma l’ho trovato qui. Mi svegliavo ogni mattina non vedendo l’ora di vederle e questo non accadrà più, ma tutto quello che posso dire è che questo ci farà solo crescere come persone per gli ostacoli che affrontiamo. Ti voglio bene Sampdoria mia. Grazie per i bei ricordi. Ho il cuore spezzato".