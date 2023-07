Calcio Femminile | Lazio Women ripescata in Serie A? La posizione di Sampdoria e Pomigliano

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Nelle ultime ore uno tsunami si è abbattuto sul calcio femminile. Il portale Tuttocalciofemminile.com in esclusiva ha pubblicato la notizia riguardo l'esclusione dalla prossima Serie A Femminile della Sampdoria e del Pomigliano con il conseguente ripescaggio di Parma e Lazio. Cosa c'è di vero e come si evolveranno i due casi?

La conferma della Sampdoria

La Sampdoria, con un comunicato ufficiale, ha confermato l'esclusione dal campionato: "L’U.C. Sampdoria comunica il proprio disimpegno dal calcio femminile professionistico. La Sampdoria tornerà a investire nel calcio femminile, che sarà anche cardine dei futuri progetti sociali per la città. La società sarà presente nelle scuole per favorire l’integrazione delle ragazze nel calcio, con inclusione e senza pregiudizi. Purtroppo le situazioni economiche ereditate e i costi eccessivi della gestione di una squadra femminile professionistica in Serie A non ci permettono di continuare in questo momento. Tutto ciò anche per rispetto ai creditori e ai dipendenti della Sampdoria che hanno sostenuto diversi sacrifici negli ultimi mesi e continuano a farlo per garantire il futuro del club".

La smentita del Pomigliano

Dietro l'estromissione del club campano ci sarebbero, secondo il portale, richieste di alcune calciatrici di messa in mora della società per dei pagamenti non effettuati. Una nota ufficiale del club ha però smentito categoricamente le voci: "Notizie senza fondamento alimentano voci di rinunce al prossimo campionato di Serie A, minando la programmazione di una società che lavora per costruire una squadra che sarà capace di ben figurare nel prossimo torneo professionistico. Il Pomigliano fa notizia. Parlare del presidente Pipola e del suo progetto calcistico dalla grande finalità sociale ormai è storia, sparlare invece un vizio che va condannato e se necessario perseguito. Mentre la nostra area tecnica e i dirigenti preposti sono al lavoro per la costruzione della rosa che inizierà a lavorare dal prossimo mese di agosto, leggiamo pubblicazioni di fantasia che vorrebbero umiliare la società agli occhi della nazione e diffondendo “certezze” senza alcun fondamento. La società del Presidente Raffaele Pipola smentisce categoricamente quanto pubblicato su una testata on-line che vanta esclusive dal titolo “Shock Serie A, non solo la Samp, anche il Pomigliano non parteciperà. Al loro posto Lazio e Parma”. Solo un titolo ad effetto con contenuti basati sul nulla. Il Pomigliano parteciperà al prossimo campionato di Serie A, questa è l’unica certezza che piaccia o no. Giocheremo perché abbiamo conseguito sul campo il diritto a partecipare, perché le condizioni economiche lo consentono, perché nel calcio dei grandi il Pomigliano si è ritagliato un posto contro ogni disinformazione, contro ogni denigrazione. La società infine si riserva di perseguire la diffusione di codesta falsa notizia nelle sedi opportune al fine di tutelare la propria immagine ed i propri diritti".

La posizione della Lazio Women

Le biancocelesti al momento possono solo attendere per un eventuale ripescaggio in A. La precedenza ce l'ha il Parma, avendo partecipato lo scorso anno al massimo campionato italiano (poi matematicamente retrocesso), che prende quindi il posto della società blucerchiata. La Lazio ha affrontato lo spareggio, poi perso, proprio contro il Pomigliano, classificatosi penultimo nel torneo di categoria superiore. L'unica chance quindi per vedere la squadra di Grassadonia tra le professioniste è quella che prevede l'esclusione delle campane. La palla passa alla Federcalcio che deve valutare le richieste delle tesserate amaranto.