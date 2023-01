Calcio: l'esordio di CR7 con l'Al-Nassr il 22 gennaio

Fonte: ANSA

(ANSA) - RIAD, 07 GEN - Cristiano Ronaldo dovrebbe esordire nel campionato dell'Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr il 22 gennaio. Il portoghese, 37 anni, potrà unirsi al suo nuovo club dopo che quest'ultimo avrà rescisso il contratto del camerunese Vincent Aboubakar per rispettare il numero massimo di otto giocatori stranieri stabilito dalla federazione saudita. Sarà quindi disponibile per giocare il primo incontro con il suo nuovo club il 22 gennaio in casa contro l'Ettifaq, dopo aver scontato una squalifica di due giornate ricevuta a novembre, mentre giocava ancora con il Manchester United nel campionato inglese. Ronaldo, cinque volte Pallone d'oro, ha firmato un contratto fino al 2025 con il club saudita per una stima di 200 milioni di euro. (ANSA).