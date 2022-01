Calcio: Raiola rientrato a casa a Montecarlo

Un nuovo appuntamento per cercare di trovare l’accordo per il rinnovo e scongiurare l’addio a parametro zero a...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI PRENDE TEMPO: OGGI ASSENTE UN ALTRO BIG FORMELLO - La preparazione non è ancora entrata nel vivo. Meglio un giorno in più di scarico, soprattutto per quei calciatori impiegati dall'inizio con l'Udinese: riscaldamento in gruppo, dopo qualche allungo per Patric, Marusic, Luis Alberto,... FORMELLO - La preparazione non è ancora entrata nel vivo. Meglio un giorno in più di scarico, soprattutto per quei calciatori impiegati dall'inizio con l'Udinese: riscaldamento in gruppo, dopo qualche allungo per Patric, Marusic, Luis Alberto,... WEBTV LAZIO-UDINESE 1-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "CHE FATICA!" La Lazio batte l'Udinese 1-0. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico di Roma dopo il passaggio del turno: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE... La Lazio batte l'Udinese 1-0. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico di Roma dopo il passaggio del turno: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE... VOCI DI MERCATO DIRETTA - CALCIOMERCATO LAZIO, PROSEGUE L'ATTESA: TUTTI I NOMI Il calciomercato della Lazio è ancora bloccato dall'indice di liquidità. Come abbiamo scritto, in questo senso una soluzione è rappresentata dall'intervento del presidente Lotito: senza le cessioni il numero uno biancoceleste pensa a una nuova... Il calciomercato della Lazio è ancora bloccato dall'indice di liquidità. Come abbiamo scritto, in questo senso una soluzione è rappresentata dall'intervento del presidente Lotito: senza le cessioni il numero uno biancoceleste pensa a una nuova...