Calcio | Si gioca anche alla vigilia: ecco chi scende in campo

In Inghilterra si gioca sempre, anche nel giorno della viglia di Natale. Oggi, 24 dicembre, un match di Premier League in programma. Appuntamento ore 14 al Molineux Stadium dove si affrontano Wolverhampton e Chelsea, rispettivamente quattordicesima e decima forza del campionato. Il match sarà visibile su Sky Sport, ma anche in streaming tramite app su Sky Go e Now Tv.