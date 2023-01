Calciomercato, anche la Cremonese punta Bonazzoli: "Risorse a disposizione"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i nomi più caldi del mercato invernale in orbita Lazio c'è senza dubbio quello di Federico Bonazzoli della Salernitana. Il club biancoceleste sembra fare sul serio per il calciatore, ma la concorrenza è agguerritissima. In prima fila per cercare di accaparrarsi l'attaccante c'è anche la Cremonese che ha parlato attraverso le parole del ds Ariedo Braida ai microfoni di RadioRai: "È un giocatore interessante, ha un buon numero di gol, sarebbe importante, ben venga. Speriamo di riuscire ad acquisirlo e magari anche qualche altro a centrocampo e dietro. Il nostro patron Arvedi è in grado di mettere a disposizione delle risorse".