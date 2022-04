Calciomercato, anche la Lazio su Onuachu. Il Genk conferma: "Lascerà il club in estate"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Negli ultimi giorni, anche Paul Onuachu è stato accostato alla Lazio come potenziale nuovo innesto per l'attacco. Non solo il club biancoceleste, ma anche Fiorentina, Roma e Atletico Madrid avrebbero messo nel mirino il calciatore classe '94. Conferme sulla sua uscita dal Genk sono arrivate da Glen Riddersholm, che ha rivelato che il nigeriano lascerà il club belga alla fine della stagione. Il vice-allenatore, in un'intervista a Bold.dk, ha aggiunto che è "assolutamente convinto" che l'attaccante concluderà quest'estate la sua esperienza in Belgio. E ancora: "Non dico che potrà giocare titolarissimo in questi club, però può ricoprire un ruolo importante. Per alcune squadre può essere un buon innesto. La domanda è se voglia essere un titolare fisso in ogni giornata o se vuole fare dei passi avanti. Non posso rispondere a questo".

