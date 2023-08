Calciomercato Atalanta | De Ketelaere, brusco stop alla trattativa: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sembrava filare tutto liscio per il trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta, ma qualcosa ha impedito all’ultimo che l’affare si concludesse. Nessun problema tra i club, l’accordo è stato trovato sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto, a bloccare il tutto sarebbe stato l’entourage del belga per motivazioni legate a altri aspetti. Come riporta Gianluca Di Marzio, i bergamaschi non hanno accettato le commissioni richieste dagli agenti perché considerate troppo elevate, così come l’ingaggio.

