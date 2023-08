Calciomercato Atalanta | Occhi puntati su De Ketelaere: l'indiscrezione inaspettata

La dea ruberà qualcosa al diavolo? Chi lo sa, eppure secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, ci sarebbe un'interessamento da parte dell'Atalanta per De Ketelaere, il quale non ha convinto pienamente in questa stagione il Milan. In realtà, secondo gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto invece, la trattativa sarebbe già in fase piuttosto avanzata: il club bergamasco ha raggiunto un accordo di massima con il Milan per l'ingaggio del calciatore in prestito con opzione di acquisto. Con il belga invece l'accordo ancora manca, su di lui anche alcuni club spagnoli.

Atalanta have reached an agreement in principle with AC Milan to sign Charles De Ketelaere on loan with buy option clause 🇧🇪



No agreement with De Ketelaere yet; he has proposals from different countries including Spain, as per @MatteMoretto. Decision to be made soon. pic.twitter.com/6hbbbN2oZh