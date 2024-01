Calciomercato | Atalanta, un difensore in uscita: ci sarà contro la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

Si infiamma il calciomercato di gennaio per le ore finali della sessione invernale. In particolare in casa Atalanta sembra essere in uscita il difensore José Palomino. Su di lui c'è l'interesse sia dell'Udinese che del Sassuolo, che vanno a caccia di un centrale per il girone di ritorno. I nerazzurri, dal canto loro, potrebbero comnque decidere di tenere l'argentino come soluzione in più nel reparto arretrato visti i tanti impegni. Nella prossima gara di Serie A, tra l'altro, i bergamaschi affronteranno la Lazio: Gasperini potrebbe dover fare a meno del numero 6 al Gewiss Stadium.