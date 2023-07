Calciomercato | Bayern, Mané furioso dopo l'allenamento: “Mi uccidete...”

Fonte: lalaziosiamonoi.it

È sempre più lontano dalla Baviera il futuro di Sadio Mané. L'esperto attaccante infatti sembra essere fuori dal nuovo progetto tecnico del Bayern e per lui non mancano le sirene provenienti dall'Arabia Saudita. Il senegalese piace infatti all'Al Nassr, il club che nello scorso inverno ha comprato Cristiano Ronaldo. L'obiettivo del classe '92 però, a quanto pare, sarebbe quello di restare ancora in Europa, magari sperando nell'interessamento di qualche top club del Vecchio Continente. La mancanza di offerte concrete sta rendendo per questo motivo molto nervoso l'ex Liverpool, il quale, al termine dell'ultimo allenamento con i tedeschi, avrebbe risposto in malo modo ad alcuni giornalisti che gli avevano chiesto informazioni riguardo al suo futuro. Queste le parole di Mané: "Mi uccidete ogni giorno e ora volete che vi parli?"