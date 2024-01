Calciomercato, Bayern Monaco in ansia: sirene arabe per Kimmich

TUTTOmercatoWEB.com

Joshua Kimmich in uscita dal Bayern Monaco? La notizia non sarebbe priva di fondamento, anzi, potrebbe trasformarsi in realtà nel breve periodo. L'Al-Ahli SC, in Arabia Saudita, infatti avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Bayern Monaco e avrebbe già avviato i contatti con persone vicine al calciatore. Ulteriori contatti sono attesi nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta la BILD, non è quindi da escludere una partenza del 28enne già nella sessione invernale di calciomercato. Il suo contratto scade nel 2025 e lo stesso calciatore non dà per scontato un prolungamento.