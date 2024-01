Calciomercato | Bayern Monaco, si punta sulla difesa: contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora un colpo in difesa: il Bayern Monaco va a caccia di un altro acquisto. Dopo l'arrivo di Eric Dier dal Tottenham, i bavaresi potrebbero di nuovo fare spesa in Inghilterra. Il profilo principale ora è Kieran Trippier, terzino del Newcastle: come riporta SkySports DE, la società avrebbe definitivamente abbandonato la pista che portava a Mukiele dal PSG.

Il difensore inglese potrebbe approdare in Germania già a gennaio, visto che i Magpies sono costretti a cedere alcuni giocatori per rispettare le regole del Profit and Sustainability (PSR) della Premier League. L'ex Spurs piace molto a Thomas Tuchel e potrebbe trasferirsi anche in prestito. Così facendo, il tecnico conterebbe su un uomo in più anche e soprattutto per gli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio.