Calciomercato | Bologna, Thiago Motta impassibile: "Chiedete alla dirigenza"

Con l'arrivo di gennaio e del nuovo anno, è aperto anche il calciomercato. La Lazio, dal canto suo, cercherà di cogliere le occasioni che potrebbero presentarsi in questo mese pieno di trattative. In particolare, si terrà un occhio vigile sul centrocampo, dove Basic è in uscita e si guarda con grande interesse a Lewis Ferguson del Bologna. Il tecnico dei rossoblù Thiago Motta, che ha presentato la prossima sfida contro il Genoa in conferenza stampa, si è soffermato proprio sul mercato che potrebbe riguardare lo scozzese. A riguardo, però, non si è sbilanciato: "Calciomercato? Non sono domande per me, dovete chiederlo alla dirigenza".

Sul classe '99 poi ha detto: "Anche Ferguson può essere il vice di Fabbian, Lewis finora ha giocato perché se l'è meritato, anche Giovanni farà bene perché si allena bene".