Calciomercato | Bonucci è in Italia, e la trattativa con la Roma...

La Roma continua a pensare a Leonardo Bonucci per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dalla versione online del Corriere dello Sport, il giocatore attende novità, dopo essere rientrato in Italia per le vacanze di Natale. L'idea del centrale è quella di non tornare in Germania, visto che la sua avventura all'Union Berlino non è mai decollata, tornando in Serie A dopo i tantissimi anno trascorsi alla Juventus, con la sola parentesi dell'annata al Milan. Giocare in Serie A significherebbe anche giocarsi le ultime chance in vista di Euro 2024.

I contatti tra le parti vanno avanti da più di una settimana e non si sono interrotti neanche alla vigilia di Natale: Bonucci vuole tornare in Italia e la Roma ragiona sulla fattibilità dell’affare. Con Smalling ancora out e l’assenza di Ndicka per la Coppa D’Africa, a Mourinho serve un difensore pronto subito e il tecnico portoghese avrebbe già dato il proprio assenso all'arrivo dell'ex Juve. Inoltre anche dallo spogliatoio sarebbero emersi una serie di consensi illustri, quello degli azzurri del gruppo e soprattutto quello dell'amico Dybala.

Dopo che in estate si era fatta largo l'ipotesi Lazio adesso è la Roma che ci sta pensando seriamente, per un affare low cost, visto che non avrebbe problemi a liberarsi dal contratto con l'Union, con i capitolini che dovrebbero pagare solo gli ultimi mesi del suo ingaggio (circa 1 milione di euro).