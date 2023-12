Calciomercato | Bonucci, niente Roma: c'è un nuovo interesse dalla Serie A

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il mancato accordo con la Roma, che ha deciso di non chiudere, non esclude che Leonardo Bonucci possa comunque tornare in Serie A nel mercato di gennaio. L'avventura dell'ex difensore della Juventus in Germania è stata deludente, sia a livello personale che di squadra, con l'Union Berlino incappato in una stagione più che negativa e pronto a salutare diversi elementi in rosa. Compreso il viterbese, che da parte sua sembra considerare chiusa l'esperienza in Bundesliga.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, archiviata la Roma la prossima trattativa riguardante Bonucci potrebbe coinvolgere il Genoa. I rossoblù ci avevano pensato già in estate e sarebbero una destinazione gradita al giocatore, che si riavvicinerebbe in maniera significativa a Torino dove vive la sua famiglia.

Molto, ovviamente, dipenderà dalla trattativa per Dragusin, anche lui ex Juve. Radu piace al Tottenham, che sta provando ad accelerare: in caso di fumata bianca, il Genoa potrebbe valutare seriamente l'opzione Bonucci. A Marassi, Leonardo ritroverebbe da allenatore Alberto Gilardino: i due hanno giocato insieme nove partite con la maglia della Nazionale e si sono sfidati per nove volte con i club.