Calciomercato, Calafiori vicinissimo alla Premier: i dettagli dell'affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Calafiori mai così vicino all'Arsenal. Come riportato da Sky Sport è a un passo l'accordo tra i Gunners e il Bologna per la cessione a titolo definitivo del difensore italiano. Base per l'intesa: 50 milioni di euro. Si discutono gli ultimi bonus e percentuali, ma il classe 1999 va sempre più verso l'addio all'Italia per la sua seconda esperienza all'estero dopo quella con il Basilea.