Calciomercato chiuso anche in Arabia Saudita: Milinkovic nella top ten

Si è chiuso ieri il mercato in Arabia Saudita. Il gong, inizialmente fissato al 20 settembre, è stato anticipato dalla FIFA, ma questo non ha impedito ai club di acquistare tanti big strappandoli all'Europa. In molti hanno scelto di trasferirsi nella Saudi League e di sposare il progetto del medio oriente. Tra questi c'è anche Sergej Milinkovic Savic che dopo 8 stagioni ha lasciato la Lazio ed è volato all'Al Hilal. I 40 milioni spesi lo fanno essere il settimo acquisto più importante del campionato. Nella classifica primo è Neymar, seguito da Malcom e Otavio. Davanti al serbo ci sono anche i compagni di squadra Ruben Neves e Mitrovic e Fabinho, finito all'Al Ittihad. Trova posto anche l'ex Luiz Felipe che dal Betis è andato all'Al Ittihad per 25 milioni, bonus compresi. Ecco la classifica completa:

1) Neymar 90

2) Malcom 60

3) Otavio 60

4) Ruben Neves 55

5) Mitrovic 52,6

6) Fabinho 46,7

7) Milinkovic 40

8) Gabri Vega 40

9) Mahrez 35

10) Ibanez 30

11) Mané 30

12) Jota 29,1

13) Laporte 27,5

14) Saint-Maximin 27,2

15) Fofana 25

16) Luiz Felipe 25

17) Koulibaly 23

18) Bono 21

19) Demiral 20

20) Mendy 18,5

21) Brozovic 18

22) Diallo 18

23) Carrasco 15

24) Henderson 14

25) Kessie 12,5