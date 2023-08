Calciomercato | Clamoroso Ibanez, top offerta dalla Premier: il punto

Fonte: Fabrizio Romano

CALCIOMERCATO ROMA - Soldi, possibile entrate nelle casse del club allenato da Mourinho. Come riporta in esclusiva Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, il Nottingham Forest ha presentato un'offerta ufficiale alla Roma per Roger Ibañez. Si tratta di circa 25 milioni di euro, le trattative sono in corso per raggiungere un accordo, il Forest spinge per il CB brasiliano.