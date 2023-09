Calciomercato | Coutinho saluta l'Europa: ecco la nuova destinazione

TUTTOmercatoWEB.com

Un'operazione ormai nell'aria da giorni è diventata ufficiale in queste ore: Philippe Coutinho è un nuovo giocatore dell'Al Duhail, club che milita nella massima serie del Qatar. Il brasiliano ex Inter, Barcellona e Liverpool, arriva in prestito per un anno dall'Aston Villa. Questo il comunicato della società inglese: "L'Aston Villa può confermare che Philippe Coutinho ha completato un trasferimento in prestito per una stagione all'Al Duhail. Dal suo arrivo al Villa Park ha collezionato 43 presenze con il club, segnando 6 gol".