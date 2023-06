Calciomercato | Dall'Argentina: "Anche la Lazio sul talento del River"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

"Anche la Lazio su Lucas Beltran". È questa l'indiscrezione che arriva dall'Argentina e che coinvolge il club biancoceleste e il calciatore del River Plate. Classe 2001, nell'ultima stagione ha siglato 12 gol in 24 presenze. E il suo buon rendimento non è sfuggito alle big d'Europa: secondo quando riferisce MNews.com.ar, Milan, Napoli e Lazio avrebbero mostrato dell'interesse nei suoi confronti. Giocatore fondamentale nello scacchiere di Martin Demichelis, i tifosi si stanno chiedendo in queste ore a quanto ammonta la "clausola" decisa dai Millionarios per far partire Beltran: dovrebbe trattarsi di una cifra vicina ai 25 milioni.

