Calciomercato, dall’Italia all’Europa: quando inizia e finisce la sessione invernale

TUTTOmercatoWEB.com

Le vacanze di Natale segnano il tempo che manca alla fine dell’anno, pochi giorni ancora e poi si concluderà il 2023 senza dubbio impegnativo e che ha regalato, nel bene e nel male, colpi di scena e forti emozioni. La prima parte di stagione sta volgendo al termine, nel 2024 si aprirà un nuovo capitolo per i club, tra campionato, Coppa Italia e competizioni Europee, e a cui sperano di arrivare nella miglior condizione possibile. In loro soccorso arriverà la finestra invernale di calciomercato, un breve periodo che gli permetterà di portare non solo rinforzi, in vista degli impegni e in prospettiva del futuro, ma anche di riprendere in mano quelle operazioni lasciate in sospeso in estate e completarle. In Italia la data da cerchiare in rosso è il 2 gennaio, anticipa di qualche giorno la ripresa della Serie A che tornerà il 5 con la diciannovesima giornata, la sessione terminerà il 31 del mese stesso. Quattro settimane per depositare contratti e rendere effettivi i trasferimenti, intavolare trattative pensando al ‘domani’ e concludere quelle lasciate in stand-by. Il tutto dovrà avvenire entro e non oltre le 20 dell’ultimo giorno, scattata l’ora X si potranno ufficializzare solo giocatori svincolati o cessioni in campionati in cui il mercato è ancora aperto.

EUROPA - Così come in Italia, anche all’Estero le società tenteranno di mettere a segno qualche colpo e, prendendo in considerazione i maggiori campionati europei, la situazione risulta differente in termini di date e durata del periodo. Bundesliga e Ligue 1 coincidono sia per quanto riguarda l’inizio sia per la fine: dal 1° gennaio al 1° febbraio. In Premier League l’apertura dei battenti è uguale a quella dei paesi precedenti, ma la chiusura è prevista il 31 gennaio. Il giorno dopo sarà la volta de La Liga e quello dopo ancora della Primeira Liga, per loro si concluderà, a distanza di 24h, rispettivamente il 1° e il 2 febbraio. L’Eredivisie seguirà il programma della Spagna. A ridosso dell’Epifania, il 5, sarà il turno del Belgio che avrà tempo fino al 1° febbraio per certificare i trasferimenti . A avere meno tempo di tutti è la Süper Lig il cui inizio è posticipato all’11 gennaio e il tutto dovrà essere portato a termine entro e non oltre il 9 febbraio.

MONDO - Attenzione al Medio Oriente, che ha già dimostrato di essere la spina nel fianco delle squadre europee. L’Arabia Saudita avrà tempo dal 1° al 31 gennaio per sfilare qualche colpo alle rivali occidentali, mentre gli Emirati Arabi Uniti dovranno aspettare il 22 gennaio. Per loro, il termine ultimo sarà il 21 febbraio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE