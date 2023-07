Calciomercato | Dalla Francia: "Paredes, trovata l'intesa col club turco"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la stagione in prestito alla Juve, Leandro Paredes è tornato al PSG, visto che il club bianconero non ha esercitato il diritto di riscatto. Ma il centrocampista argentino è destinato a partire nuovamente, la destinazione più probabile è il Galatasaray. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, infatti, la società turca e il PSG avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

TORNA ALLA HOMEPAGE