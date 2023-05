Calciomercato, dalla Spagna: “Il Siviglia sogna un obiettivo della Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è proiettata sul rush finale del campionato, ma un occhio è già sul mercato. La Champions è l’obiettivo e, qualora dovesse essere centrato, la rosa necessiterà ancor di più di rinforzi. Tra i reparti da puntellare, c’è l’attacco. Diversi i nomi che in questo ultimo periodo sono stati accostati al club capitolino, come quello di Santiago Gimenez. Il messicano in forza al Feyenoord si è reso protagonista in questa stagione, suscitando l’apprezzamento non solo della società biancoceleste. Alle concorrenti, si aggiunge anche il Siviglia. Come riporta Elgoldigital, Monchi avrebbe messo il suo nome nel taccuino ritenendolo molto utile alla causa e starebbe pensando a delle soluzioni alternative all'acquisto. Aumenta così la concorrenza, ma non sarà facile strappare il classe 2001 agli olandesi che non intendono lasciarlo partire per un’offerta inferiore ai 30 milioni di euro.

