Calciomercato, Di Marzio svela: "Sarri valutato dal Milan, ecco com'è andata"

WEBTV LAZIO, BARONI: "DARÒ TUTTO ME STESSO. IL LAVORO È CIÒ CHE MI PORTERÀ AVANTI" La Lazio cerca il riscatto contro il Milan dopo la buona prova all'esordio con il Venezia e la pesante sconfitta di Udine. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico Marco Baroni ha presentato l'avventura sulla panchina biancoceleste: "Intanto è una sfida... La Lazio cerca il riscatto contro il Milan dopo la buona prova all'esordio con il Venezia e la pesante sconfitta di Udine. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico Marco Baroni ha presentato l'avventura sulla panchina biancoceleste: "Intanto è una sfida... VOCI DI MERCATO RIVIVI DIRETTA - CALCIOMERCATO LAZIO | ARRIVA SOLO GIGOT. VIA CASALE E CATALDI AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Si chiude il mercato della Lazio. Nell'ultimo giorno è arrivata l'ufficialità di Gigot in entrata, mentre in uscita Casale è andato al Bologna e Cataldi alla Fiorentina. Ancora da piazzare gli esuberi Akpa-Akpro, Basic e... AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Si chiude il mercato della Lazio. Nell'ultimo giorno è arrivata l'ufficialità di Gigot in entrata, mentre in uscita Casale è andato al Bologna e Cataldi alla Fiorentina. Ancora da piazzare gli esuberi Akpa-Akpro, Basic e...