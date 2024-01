Calciomercato | Flop Ajax, un attaccante è pronto a partire: lo voleva la Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Georges Mikautadze è pronto a lasciare l'Ajax dopo soli sei mesi. L'attaccante georgiano non si è ambientato ad Amsterdam ed è schierato col contagocce. Solamente 9 presenze (3 da titolare) e zero reti. I lancieri in estate hanno sborsato 16 milioni per strapparlo al Metz.

Mikautadze in estate era fra i papabili della Lazio nella lista degli attaccanti da prendere come alternativa a Ciro Immobile. Ora è pronto a fare il ritorno in Lorena per sua espressa richiesta. E perché sarebbe l'unico trasferimento possibile, considerando che in questa stagione ha già indossato due maglie: quella dell'Ajax e proprio quella del Metz per le prime tre giornate di Ligue 1, dove aveva peraltro segnato due reti e servito un assist. L'affare, riporta Voetbal International si farà sulla base del prestito con diritto di riscatto.