Calciomercato | Frattesi, in arrivo la fumata bianca: ecco dove andrà

Sta per concludersi la telenovela Frattesi: il centrocampista che piaceva a tutti (Lazio compresa) ma per il quale solo una squadra si è mossa, l'Inter. I neroazzurri, una volta ceduto Brozovic, hanno accelerato nella trattativa con il Sassuolo arrivando a un accordo verbale con la società neroverde. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, le trattative sono alle loro "battute finali" e nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla chiusura definitiva.

Inter are now close to reaching verbal agreement with Sassuolo for Davide Frattesi — talks advancing to the final stages, personal terms agreed. 🚨️ #transfers



Frattesi has always been Inter top target to replace Marcelo Brozović — AC Milan have different priorities. pic.twitter.com/E4cjaNu6RN