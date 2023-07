Calciomercato Genoa | In arrivo una firma importante: il nome era stato accostato alla Lazio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un attaccante per Alberto Gilardino. Il Genoa è pronto ad accogliere a breve Mateo Retegui come nuovo bomber per la Serie A. L'attaccante italo-argentino del Boca Juniors, in prestito al Tigre, si appresta ad approdare nel nostro campionato dopo la convocazione con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. In queste ore infatti sarebbe stata trovata l'intesa per il trasferimento del giocatore all'ombra della Lanterna.