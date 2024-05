Calciomercato | Greenwood, deciso il suo futuro: l'annuncio del presidente del Getafe

Sembra ormai scritto il futuro di Mason Greenwood, grande protagonista della stagione del Getafe. La conferma è arrivata direttamente dal presidente del club Angel Torres, che ha parlato dell'intenzione del calciatore di voler rimanere in Spagna anche il prossimo anno. "Al 90% proseguirà con noi. Lui vuole continuare con noi per un'altra stagione e noi siamo d'accordo", ha detto spiegando che quasi sicuramente il suo prestito dal Manchester United verrà rinnovato. L'estate scorsa la Lazio aveva provato a ingaggiarlo, mentre ora è la Juventus ad aver messo gli occhi su di lui, in particolare dopo il mancato trasferimento a parametro zero di Felipe Anderson. Per i bianconeri però sembrerebbe essere sfumato un altro colpo.