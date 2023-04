Calciomercato, Grimaldo deciso: "Ecco cosa dico sul mio futuro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Benfica esce dalla Champions League dopo il doppio confronto contro l'Inter. C'è amarezza nel club portoghese che lamenta sia all'andata che al ritrono la mancata concessione di un rigore. In zona mista ha parlato Alejandro Grimaldo, terzino sinistro in scadenza a giugno, che nelle ultime due estati era entrato anche nel mirino della Lazio. Nonostante le trattative per il rinnovo con il Benfica siano ormai a un punto morto, lo spagnolo non vuole parlare del futuro: "Del mio futuro non parlo, sono focalizzato su questa stagione ed ora la testa va al campionato".