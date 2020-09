Calciomercato, Havertz al Chelsea: le cifre dell'affare

Come comunicato ufficialmente quest'oggi dalla DFB, (Federazione calcistica tedesca), Kai Havertz, talentuoso centrocampista classe 99', avrebbe lasciato il ritiro della nazionale tedesca per volare a Londra: la trattativa tra il Chelsea e il Bayer Leverkusen detentore del cartellino è giunta alla conclusione. Il trequartista passerà ai blues per 80 milioni più bonus, e a breve svolgerà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società londinese. Havertz è la ciliegina sulla torta di un mercato del Chelsea faraonico, dopo aver già acquistato Ziyech, Werner, Thiago Silva e Chilwell.

Calciomercato Lazio, Muriqi tra intoppi e voglia di chiudere: la situazione

Lazio, l'Olimpico chiuso costa caro: almeno 6 milioni persi per le gare di Champions senza tifosi

www.lalaziosiamonoi.it