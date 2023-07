Calciomercato | I tifosi dell'Inter scatenati per l'arrivo di Cuadrado: la protesta

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha definito l'arrivo di Juan Cuadrado, svincolatosi lo scorso 30 giugno dalla Juventus. Il terzino andrà a rinforzare lo scacchiere di Simone Inzaghi che godrà di un nuovo importante elemento per le fasce, fondamentali nel suo 3-5-2. Un acquisto che, al contrario, non sarebbe stato gradito dai tifosi neroazzurri. Secondo quanto riporta Fcinter1908.it, una delegazione della Curva Nord sarebbe pronta a recarsi oggi pomeriggio sotto la sede della società per opporsi all'arrivo dell'ex bianconero. Il rapporto, infatti, tra Cuadrado e i sostenitori dell'Inter non è mai stato ottimo: sia per via della storica rivalità con la Juve, sia per alcuni suoi atteggiamenti in campo, spesso duramente criticati dalla tifoseria interista.