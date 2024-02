Calciomercato, il Besiktas non si ferma: nel mirino c'è Insigne

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In passato è stato vicino a un ritorno in Italia che poi non si è concretizzato. Anche la Lazio aveva pensato a ingaggiarlo, visto l'ottimo rapporto che ha con Sarri. Lorenzo Insigne però alla fine è rimasto in Canada, al Toronto, anche se non gli dispiacerebbe rimettere piede nel Vecchio Continente. Per questo, come riportato da TMW, ci starebbe pensando il Besiktas in Turchia, che dopo essersi interessato a Renato Sanches, a Gagliardini e a Mandragora vuole fare un tentativo anche per l'ex Napoli. L'attaccante ha un contratto fino a giugno 2026: di recente ha rifiutato il Nottingham Forest, ma potrebbe spostarsi con la giusta offerta. In Nord America, però, percepisce uno stipendio di circa 7.5 milioni di euro. Non sarà facile accontentare le sue richieste.