Calciomercato, il Besiktas punta Valeri: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il disastro del terremoto accaduto al confine tra Turchia e Siria ha sconvolto il mondo compreso quello del calcio. Proprio per questo motivo si è deciso di rinviare la chiusura del calciomercato invernale, fissata in precedenza per l'8 febbraio, di dieci giorni. I club avranno quindi più margine per operare ed è in questo frangente che il Besiktas ha messo gli occhi su Emanuele Valeri, terzino della Cremonese in estate accostato anche alla Lazio.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com il club turco ha già iniziato un sondaggio con la Cremonese che per ora non ha intenzione di farlo partire. E' possibile che nei prossimi giorni ci sarà un rialzo dell'offerta considerando anche il contratto del giocatore in scadenza nel 2024.