Calciomercato | Il Cagliari attivo: vicina la cessione di Rog

© foto di Paola Pascalis

Il mercato è chiuso in Italia ma ci sono altri paesi in cui le operazioni sono ancora in corso. Uno di questi è la Croazia dove proprio la Dinamo Zagabria sta concludendo in queste ore con il Cagliari l'affare Rog.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com l'accordo è praticamente stato raggiunto sulla base di un prestito secco fino al 21 dicembre 2024. Il calciatore non è mai sceso in campo con la maglia dei sardi in questa stagione a causa di un infortunio al legamento crociato che probabilmente lo terrà fermo fino alla fine di marzo.