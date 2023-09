Calciomercato | Il figlio di Veron può arrivare in Italia: le squadre interessate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la dinastia Veron. Dopo Juan Ramon, ex giocatore tra gli anni '60 e '80, e Juan Sebastian, storico centrocampista di Lazio, Inter e Parma, ecco il giovane Deian. Classe 2000, 22 anni, alto circa un metro e ottanta, con il doppio passaporto italiano e argentino e centrale di centrocampo come suo papà. Il ragazzo milita attualmente nell'Estudiantes, club di cui suo padre è vice presidente, ma il suo nome sta iniziando a circolare anche in Europa. Come riporta calciomercato.com, Deian è finito nel mirino della Sampdoria, da poco retrocessa in Serie B e allenata da Andrea Pirlo. Quella doriana, tra l'altro, è stata anche la prima squadra italiana di Juan Sebastian. Dopo 19 anni, un altro Veron potrebbe tornare nel calcio italiano. I media argentini confermano le prime indiscrezioni. La Samp ci crede, ma attenzione anche alle altre ex squadre del papà che potrebbero avere una corsia preferenziale: Lazio, Parma e Inter restano in agguato.