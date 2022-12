Calciomercato, il Napoli piomba su Zaniolo: gli azzurri hanno una carta vincente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'interessamento del Napoli per Nicolò Zaniolo. Il club partenopeo vorrebbe approfittare della momentanea distanza che c'è tra il giocatore e la Roma sul rinnovo di contratto. I colori giallorossi restano la priorità per il numero 22 che però potrebbe cambiare presto idea. Gli azzurri sono pronti a giocarsi la propria carta vincente: Luciano Spalletti. Zaniolo stima molto il tecnico toscano, così come Pioli (anche il Milan lo segue), proprio perché crede che gli potrebbe essere utile per la sua crescita tecnico-tattica. Se il prolungamento con la Roma si dovesse complicare, Napoli sarebbe una soluzione molto gradita.