Calciomercato | Il segreto di Kvara: dalla Georgia al Napoli con lo zampino di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato è da sempre pieno di segreti e storie nascoste. Ci vorrebbe un libro intero per raccontare quella di Khvicha Kvaratskhelia, a lungo gioiellino preziosissimo del Rubin Kazan in Russia ma tornato in Georgia a causa dello scoppio della guerra nel 2022. Sul ragazzo c'erano gli occhi di tanti big club europei, dal Bayern Monaco al Tottenham passando per Juventus, Valencia e Leeds. La richiesta per il cartellino però è altissima per un giocatore fino a quel momento sconosciuto, 30 milioni.

Ad approfittare del suo ritorno in patria alla Dinamo Batumi è il Napoli con Giuntoli che seguiva l'attaccante ormai da diversi mesi. Ne bastano 10 per portarlo all'ombra del Vesuvio alla corte di Spalletti. Per convincere l'ambiente partenopeo, oltre alla sponsorizzazione di Zaccardo, serve un report attento e preciso. E' quello effettuato da Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia e vice di Sarri a Empoli e a Napoli. Tornato nello staff azzurro per aiutare Spalletti, Calzona convince Giuntoli a sferrare l'affondo decisivo.

L'affare Kvara va in porto. Il fino ad allora sconosciuto georgiano vestirà la 77 azzurra e da lì a pochi mesi scriverà la pagina più importante del club campano nel nuovo millennio. Sul trasferimento del classe 2001 dalla Georgia al Napoli non c'è lo zampino diretto di mister Sarri, ma di un suo fidato collaboratore che ha contribuito a chiudere uno degli affari più memorabili della storia recente in Serie A.